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15:03, 08 февраля 2021

Родителей школьников, которые потушили Вечный огонь в Красном Селе, полиция грозит привлечь к ответственности

Их могут оштрафовать на пятьсот рублей.

Родителей могут заставить отвечать по административной статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Вечный огонь на мемориале в Красном селе погас накануне вечером примерно на полчаса, после чего специалисты восстановили его работу. Как сообщили в управлении МВД по Петербург, сотрудники полиции при помощи записей видеокамер установили, что один из четырёх школьников, которые гуляли у мемориала, бросил в огонь большой снежок. В итоге, в отдел доставили двух подростков, десяти— и двенадцати лет, которых потом передали родителям.

Напомним, что в конце прошлого года вечный огонь на мемориале в Красном селе уже тушили две школьницы. Они также играли в снежки. В середине прошлого месяца дети погасили пламя на Марсовом поле.

Отметим, по данным сайта Госзакупок, поставка газа на все Вечные огни Петербурга обходится бюджету в год в сумму более миллиона рублей.

Сообщения о том, что дети тушат Вечные огни периодически поступают из разных городов России. Например, в конце прошлого года Вечный огонь дети потушили в Оренбурге, причем сделали это на глазах у матери. Женщину нашли и оштрафовали.



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