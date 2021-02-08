Израиль готовится открыть свои границы летом этого года

Об этом «Интерфаксу» сообщил директор Департамента министерства туризма Израиля в России и СНГ Владимир Шкляр. По его словам, собственное население власти Израиля планируют привить за два месяца. Сейчас, по его данным, первую прививку в Израиле получили почти 3,5 миллиона человек. Это 38% населения.
2021-02-08T14:34:25+03:00
2021-02-08T14:34:25+03:00
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14:34, 08 февраля 2021
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