В Латвии с 15-го февраля запретили ретрансляцию телеканала Россия-РТР

Об этом в Твиттере написал глава Национального совета по электронным СМИ. В июле прошлого года этот Совет констатировал разжигание ненависти в программе 60 минут" и начал процедуру ограничения трансляции передачи, предупредив о возможном запрете вещания в случае повторного нарушения.
2021-02-08T14:33:37+03:00
2021-02-08T14:33:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 08 февраля 2021
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