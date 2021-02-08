В Латвии с 15-го февраля запретили ретрансляцию телеканала Россия-РТР

Об этом в Твиттере написал глава Национального совета по электронным СМИ. В июле прошлого года этот Совет констатировал разжигание ненависти в программе 60 минут" и начал процедуру ограничения трансляции передачи, предупредив о возможном запрете вещания в случае повторного нарушения.