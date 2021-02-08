Штраф глухонемому жителю Санкт-Петербурга Евгению Агафонову будет обжалован

Об этом заявил его адвокат Сергей Локтев. Агафонов был оштрафован за участие в несанкционированной акции. В протоколах утверждалось, что он выкрикивал лозунги.

Сегодня же, комментируя этот случай, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал характеризовать решение суда, предположив лишь, что оно может быть обжаловано.