В Мосгорсуде проводится эвакуация

В Мосгорсуде, где сегодня должна рассматриваться апелляция на арест главному редактору Медиазоны Сергею Смирнову и гражданской жене Георгия Албурова, Анне Велликок проводится эвакуация. Об этом объявили по громкой связи.

По словам пресс-секретаря суда, причиной эвакуации стало анонимное сообщение о минировании.

Как сообщает наш корреспондент , Смирнова и Велликок вывели из здания и усадили в полицейскую машину.

И Смирнов и Велликок были помещены под арест за ретвит сообщений, в которых, по мнению суда, содержался призыв принять участие в несанкционированных акциях 23 января.