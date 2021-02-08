Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня лично приехал в Окружной суд Израиля, где рассматривается дело по обвинению его в коррупции.

Глава израильского правительства явился в зал суда совсем ненадолго. Он успел сделать заявление о своей невиновности и подтвердить письменное заявление, которое ранее было приобщено к делу.

Нетаньяху уже неоднократно заявлял о непричастности к тому, что ему вменяют. Он также говорил, что дело сфабриковано.

На фоне проходящего в суде заседания, возле здания собралось около 200 демонстрантов, передает издание JPost. На собравшихся была надета оранжева форма арестантов с надписями «уборщики коррупции» и «Служба пенитенциарных учреждений Израиля». Они расстелили красную дорожку для премьер-министра, и принесли с собой метлы и мусорные баки.

Обвинения в адрес Нетаньяху разделены на три части. Самым серьезным считается так называемое «дело 4000», в котором премьера обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. В рамках «дела 1000» главу кабмина подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги. В «Деле 2000» председателя правительтсва обвинили в подкупе одной из газет, которая должна была писать о нем лишь положительные статьи.

Суд над Биньямином Нетаньяху – первый в истории страны случай, когда подсудимый – действующий глава правительства.

Суд в Иерусалиме рассматривает сегодня уголовное дело против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Его обвиняют в коррупции и злоупотреблении властью. В стране нет однозначного отношения к премьер-министру, у Нетаньяху много как сторонников, так и противников. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» израильский политолог Алекс Векслер.

«Общественное мнение поделено: есть группа лиц, которые поддерживают Нетаньяху в любой ситуации, а есть часть лиц, которые считают, что пришло время его сменить. Он у нас почти приближается к Владимиру Владимировичу, а это очень несвойственно для такого государства, как мы. Многим это не нравится, потому что власть должна меняться. Длительное пребывание у власти всегда связано со всякого рода нарушениями — начиная от очень простых, кончая коррупционными», — сказал политолог.

Обвинения в адрес премьер-министра, как отметил А.Векслер, достаточно серьезные: «От коррупции до мелких дел, это, конечно, не в таких масштабах, где упоминаются дворцы и яхты, мы более скромная страна. Но по таким пунктам обвинения человек не может быть главой государства. при всех его плюсах и талантах. Есть шанс, что его посадят, у нас страна демократическая. Если будет доказано обвинение, то отвертеться он не сможет», — отметил он.

Политолог считает, что в случае добровольной отставки Биньямину Нетаньяху возможно общество согласилось бы от уголовных преследований. «Если бы он сказал сейчас, что готов покинуть свой пост, то общественное большинство согласилось бы отпустить его с миром, только чтобы он ушел и забыть его преступления. Но он вряд ли это сделает. он не совсем свободен в своих решениях, а также не хочет сам отпускать власть», — сказал А.Векслер. На сегодняшнем заседании Биньямин Нетаньяху заявил о своей невиновности, после чего покинул зал суда.