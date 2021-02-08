Учащиеся тысяч российских школ сегодня не вышли на занятия из-за сообщений о минировании учебных заведений

Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступали через электронную почту и социальные сети. В Москве в полицию обратились родители чевероклассницы, которая увидела в сети Лайки, популярной среди младших школьников, пост о том, что более 20 тысяч российских школ заминированы. Текст читали механическими голосом, а на видео мелькали кадры взрывов и люди в балаклавах. Столичная полиция проверила три тысячи зданий, причем и детские сады тоже, но ничего подозрительного не обнаружила. В других регионах России, как например в Красноярске, письма с угрозами приходили непосредственно на электронные адреса школ. Вместо учеников в школы пришли полицейские эксперты. Пожертвовать учебным днем пришлось и на Чукотке. В Приморье, напротив, уроки за небольшим исключением прошли в штатном режиме. Из более западных регионов пострадала Северная Осетия, где пришлось проверять школы во Владикавказе. Не сели за парты ученики в Тамбовской области.

Сегодня в аудитории российских ВУЗов вернулись студенты. Сообщении о минировании университетов не поступало.