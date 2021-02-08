В ближайшие дни КПРФ и ЛДПР намерены подать в мэрию уведомление о проведении 23 февраля акций по случаю Дня Российской армии. Не исключена и подача заявок на митинги и шествия другими политическими силами. 27 февраля, в частности, обычно проводится Марш памяти Бориса Немцова. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ».