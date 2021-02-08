В ближайшие дни КПРФ и ЛДПР намерены подать в мэрию уведомление о проведении 23 февраля акций по случаю Дня Российской армии. Не исключена и подача заявок на митинги и шествия другими политическими силами. 27 февраля, в частности, обычно проводится Марш памяти Бориса Немцова. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ».
2021-02-08T14:07:37+03:00
2021-02-08T14:07:37+03:00
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14:07, 08 февраля 2021
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Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…