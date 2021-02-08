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14:05, 08 февраля 2021

Саратовского депутата от КПРФ Николая Бондаренко отпустили из отдела полиции

Он находится в суде, где должно быть принято решение по административному делу, которое на коммуниста завели после участия в несанкционированном митинге.

Сегодня утром в соцсетях Николай Бондаренко сообщил, что правоохранители ждали его в подъезде дома.

«Полиция караулила. Вышел, сказали, что необходимо проехать с ними в отдел, конкретики никакой», — рассказал коммунист.
По словам главы фракции КПРФ в облдуме Александра Анидалова, его однопартийца обвиняют в участии в несанкционированном митинге. Эта статья КоАП влечет наложение штрафа от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. Он же сообщил, что два часа назад Бондаренко вышел из отдела полиции. Его отправили в суд.

Депутат Госдумы от КПРФ, председатель регионального обкома партии Ольга Алимова считает, что поводом для задержания Бондаренко могло стать его участие в протестной акции 31 января или его заявление о готовности выйти на сентябрьские выборы в Госдуму против спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Депутат Бондаренко действительно выходил на митинг в поддержку Алексея Навального в Саратове. Он заявлял о намерении проконтролировать, что мероприятие проходит мирно и обещал участникам озвучить их требования на заседании регионального парламента.

КПРФ будет защищать задержанного саратовского депутата Николая Бондаренко, заявил лидер компартии Геннадий Зюганов. подчеркнул, что поручил «срочно связаться, послать адвоката и наших депутатов».



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