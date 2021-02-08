Мосгорсуд должен начать рассмотрение жалобы на арест главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова

Он получил 25 суток ареста за ретвит с указанием времени акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января.

Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнов привезли в Мосгорсуд, где состоится рассмотрение жлобы защиты на его 25-суточный арест, — сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

Известно, что на апелляцию главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова привезли и даже завели в суд, вероятно это сделали с другой стороны суда, где сбоку от главного входа находится только несколько автозаков, но оттуда никого не выводили.

У Мосгорсуда не проходят пикетов в поддержку Смирнова, здесь все спокойно. Нет полицейского усиления, не говоря о присутствии омона. В здание прессу, из-за ограничений связанных с коронавирусом, не пускают.

Ранее Тверской суд Москвы назначил административный арест сроком на 25 суток Смирнову за повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий.

Смирнов был задержан 30 января в Москве во время прогулки с сыном, после чего его доставили в ОМВД по Тверскому районы столицы для составления административного протокола.

Суд первой инстанции отказался удовлетворить жалобы защиты и оставил без внимания то, что у Смирнова маленький сын и пожилая мама. Главного редактора интернет-издания поддержали более полусотни российских СМИ, в том числе телеканал «Дождь», «Новая газета» и «Эхо Москвы».

Во время процесса в Тверском суде не были соблюдены предусмотренные законом процедуры – рассказал в эфире «Эха Москвы» адвокат Смирнова Федор Сирош.

Напомним, — редакции десятков СМИ выступили с требованием проверить законность и обоснованность привлечения Смирнова к ответственности.

Председатель Союза журналистов Владимир Соловьев надеется, что главного редактора «Медиазоны» освободят.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня воздержался от комментариев дела Сергея Смирнова.

По словам Пескова, выяснять, были ли нарушения при составлении протоколов в отношении Смирнова, не прерогатива Кремля.