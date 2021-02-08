Вячеслав Володин предлагает обсудить запрет физлицам-иноагентам, а также членам их семей, участвовать в выборах

Об этом Володин сказал журналистам, комментируя инициативу президента бизнес-ассоциации «Аванти» Рахмана Янсукова. В своем предложении он прямо указывает на то, что необходимо «остановить Юлию Навальную», которая может, по его мнению, попытаться баллотироваться на думских выборах.