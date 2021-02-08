Больше половины россиян считают убедительным фильм про дворец Путина в Геленджике

Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного Левада Центром*. 17% из тех, кто посмотрел фильм говорят, что это правда, 38% «похоже на правду».

Треть посмотревших расследование полагают, что содержание – неправда. Такой точки зрения в большинстве своем придерживаются люди 55 лет и старше.

Почти треть участников опроса, 29%, полагают, что Владимир Путин никогда не злоупотреблял властью. Еще 24% уверены, что даже если такие обвинения правдивы, при Путине страна стала жить лучше.

Напомним, что российские власти считают Левада Центр иностранным агентом.

* Автономная Некоммерческая Организация «Аналитический Центр Юрия Левады» — организация, которую власти России считают иностранным агентом