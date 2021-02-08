Глава Еврокомиссии попросила станы ЕС пожертвовать Украине часть вакцин от коронавируса

Поставки препарата, по словам Урсулы фон дер Ляйен, будут осуществляться в рамках программы COVAX. Это международный механизм, призванный содействовать получению вакцины менее благополучными странами. При этом глава Еврокомиссии не уточнила, какие именно страны-участницы Евросоюза готовы отдать часть препарата Киеву. Тем не менее, фон дер Ляйен уверяет, что первые дозы поступят на Украину уже в этом месяце. А до лета страна получит еще «несколько миллионов» доз.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти планируют в рамках вакцинации от COVID-19 охватить как минимум половину населения страны в этом и начале следующего года. Первыми, по словам украинского лидера, препарат получат медики, военные и нацгвардейцы.

На данный момент Украина ведет переговоры о поставках вакцины от коронавируса со всеми мировыми производителями, кроме российских. По программе COVAX Киев ждет 8 млн доз, а в феврале, по утверждениям властей, еще 12 млн доз поставят компании AstraZeneca и Novavax.

Вакцинацию от коронавируса власти Украины планируют начать с середины февраля.