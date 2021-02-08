Вячеслав Володин выступил за обсуждение инициативы о запрете физическим лицам-иноагентам участвовать в выборах в РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за обсуждение инициативы о запрете физическим лицам-иноагентам участвовать в выборах в России. По его словам, во власть нельзя допускать тех, кто ангажирован другими государствами.

Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила внести поправки в законодательство, которые не позволят физическим лицам-иноагентам и их близким родственникам участвовать в выборах всех уровней. В письме, которое президент ассоциации Рахман Янсуков направил спикерам Госдуму и Совета Федерации, говорится, что инициатива связана с желанием не допустить супругу политика Алексея Навального Юлию до участия в выборах в Госдуму. Отметим, что сама она о таких планах не говорила.