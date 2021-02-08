Либертарианская партия России подала заявку на проведение массовой акции в поддержку политика Алексея Навального

23 февраля свои мероприятия намечает и ряд других партий и движений.

Либертарианцы опередили коммунистов, которые пока только заявили о своих намерениях, но на их планы уже успели сослаться. Пресс-служба ЛПР заявила в твиттере о том, что заявка на 23 февраля была отправлена сразу после ареста Навального. «Если коронавирус позволяет согласовывать мероприятия КПРФ, то почему нельзя нам» — гласит запись в соцсети. Коммунисты не только не получили разрешения , но даже пока и не обращались за ним, однако в прошлом году в разгар пандемии им позволили возложить цветы к мавзолею Ленина по случаю 150 летней годовщины со дня рождения вождя, но обращаться им пришлось в ФСО да и численность участников значительно сократили. В ЛДПР изданию Коммерсант сообщили, что планируют акцию в защиту «армии, мужчин и русских» на Пушкинской площади. Кроме того, в конце февраля проходит и марш Немцова, который собирает десятки тысяч человек. Власти предстоит решить можно ли провести акции, несмотря на коронавирусный запрет на такого рода мероприятия.



Единая Россия пока митинги проводить не намерена.