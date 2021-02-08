В московской больнице скончался житель столицы, который устроил самосожжение около метро «Тверская» 31-го января, — сообщает «Интерфакс». Он так и не пришел в сознание. Мужчина получил сильнейшие ожоги тела, несмотря на то, что прохожие и полицейские пытались сбить пламя. В полиции заявили, что он решил покончить с собой из-за мошенников, которые покушались на его квартиру.
2021-02-08T13:03:28+03:00
2021-02-08T13:03:28+03:00
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13:03, 08 февраля 2021
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