В 14 часов Мосгорсуд должен начать рассматривать жалобу на административный арест главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова

В 14 часов Мосгорсуд должен начать рассматривать жалобу на административный арест главного редактора интернет-издания «Медиазона» Сергея Смирнова.

Напомним, Тверской суд ранее дал ему 25 суток, признав виновным в повторном нарушении правил проведения массовых акций. По сути Смирнова осудили за ретвит шутки. Главного редактора «Медиазона» задержали 30-го января во время прогулки с сыном. В ОВД в отношении него составили административный протокол.

Редакции десятков СМИ выступили с требованием проверить законность и обоснованность привлечения Смирнова к ответственности. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что главного редактора «Медиазоны» сегодня освободят.

В Кремле сказали, что не следят за делом Смирнова, но при этом читают сообщения СМИ на эту тему.