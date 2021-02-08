По словам Пескова, Кремль не имеет отношения к массовым акциям в поддержку президента Путина

Кремль не имеет отношения к массовым акциям в поддержку президента РФ Владимира Путина в разных регионах страны, о которых сообщаются в прессе, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

На вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», знают ли в Кремле и согласовывались ли все эти акции в поддержку президента Путина, о которых пишут из разных регионов страны, Дмитрий Песков ответил: «Нет. Мы видели те же самые сообщения в прессе на этот счет. Но это не имеет к нам никакого отношения».