В Кремле не следят за процессом над главным редактором интернет-издания «Медиазона» Сергеем Смирновым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что лишь читают сообщения средств массовой информации на эту тему. Он также воздержался от комментариев по поводу заявлений о нарушениях, допущенных правоохранительными органами при составлении административных протоколов в отношении Смирнова.

В Кремле не следят за процессом над главным редактором «Медиазоны» Сергеем Смирновым, но знакомятся с сообщениями СМИ по этой теме, сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», будут ли в Кремле следить за процессом над главредом «Медиазоны», Д.Песков ответил:

«Вряд ли нам стоит следить непосредственно за процессом. Разумеется, мы знакомимся с теми сообщениями, которые появляются в прессе», — сказал он.

Д.Песков воздержался от комментариев по поводу сообщений о нарушениях, допущенных правоохранительными органами при составлении административных протоколов в отношении Смирнова. «Это не наша прерогатива», — сказал он.

Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов был задержан 30 января. Суть претензий правоохранителей заключалась в том, что 20 января Смирнов перепостил в Twitter шутку, в которой отмечалось его сходство с лидером панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, который ранее поддержал штаб Алексея Навального.

Напомним, Мосгорсуд сегодня должен рассмотреть жалобу на арест главного редактора «Медиазоны». Он получил 25 суток административного ареста. Тверской суд признал его виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий.