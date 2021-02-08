Премьер Израиля, которого обвиняют в коррупции, сегодня прибыл в суд и заявил о своей невиновности

Процесс пока находится на стадии предварительных слушаний.

Вину в Окружном суде Иерусалима Беньямин Нетаньяху снова не признал. Он подтвердил, что не отказывается от доводов, которые изложил в письме, месяц назад направленном суду. Премьер настаивает, что взяток не брал, он не мошенник и доверием не злоупотреблял. После того как Нетаньяху отверг все обвинения он уехал из суда, сообщают израильские СМИ. На слушаниях политик появился впервые с мая прошлого года. Уже тогда он назвал уголовные дела сфабрикованными. Премьер Израиля проходит по трём делам. Самое серьёзное обвинение в получении взятки связано с крупнейшей в стране телекоммуникациионной группой Безек. Обвинение считает, что Нетаньяху лоббировал её интересы в обмен на позитивное освещение его деятельности. Еще одно дело касается попыток премьера договориться с владельцем медиагруппы «Едиот Ахронот» не критиковать работу правительства. За это Нетаньяху по версии обвинения обещал принять проекта закона, который ограничил бы тиражи основного конкурента медиахолдинга. Премьера также обвиняют в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги.

Сегодняшнее заседание из-за пандемии коронавируса откладывали несколько раз.