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12:02, 08 февраля 2021

В России впервые с конца октября за сутки выявили менее 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Количество заболевших с каждым днем становится все меньше, сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Вместе с тем Москва и Санкт-Петербург.

по-прежнему остаются наиболее неблагополучными городами. Так, в столице за минувшие сутки выявлено более 1700 новых пациентов. В Питере — порядка полутора тысяч. Лучше всего ситуация складывается в Еврейском, Чукотском и Ненецком автономных округах. Там в каждом из регионов показатели не превышают 10. Федеральные власти отмечают, что число выздоровевших граждан почти сравнялось с числом заболевших и максимально приблизилось к отметке в 16 тысяч.

Умерли от опасной инфекции за минувшие сутки 407 человек. По данным оперштаба, это минимальный показатель с конца ноября прошлого года.

Всего с момента начала пандемии в России заболели почти 4 миллиона человек, более 77 тысяч из них скончались.

По подсчетам агенства ТАСС, коэффициент распространения коронавируса по стране сегодня вырос по сравнению со вчерашним днем на 0,1(одну десятую процента), но по-прежнему остается меньше 1.



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