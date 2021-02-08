Глава СЖР надеется, что союз повлияет на решение в отношении главреда «Медиазоны» Смирнова и все обвинения будут сняты

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил надежду, что вмешательство союза повлияет на решение суда в отношении главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова и все обвинения будут сняты. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

В.Соловьев напомнил, что ранее Союз журналистов России обратился в Генеральную прокуратуру и МВД в связи с арестом главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Глава союза Владимир Соловьев уточнил, что есть вопросы к сотрудникам полиции, которые составили на Смирнова протокол об административном правонарушении.

«Мы не можем давить на суд, тем не менее, у нас есть вопросы к тому, как был оформлен протокол полицейскими, когда задерживали Смирнова. Я надеюсь, что наше вмешательство повлияет на то, что он вернется к исполнению своих обязанностей», — сказал он.

Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на административный арест главного редактора «Медиазоны» С.Смирнова.

Ранее Тверской районный суд признал Смирнова виновным в нарушении правил проведения массовых мероприятий и назначил ему 25 суток ареста. В поддержку журналиста высказались ряд СМИ, в том числе и «Эхо Москвы».