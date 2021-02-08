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11:31, 08 февраля 2021

Согласно данным оперативного штаба, в России за сутки скончались 407 человек с подтвержденным коронавирусом

Это минимальный показатель с конца ноября прошлого года. Новых случаев заражения выявили чуть менее 16-ти тысяч. Похожий показатель был в середине октября.  



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