Татьяна Фельгенгауэр: В спецприемнике в Сахарово до сих пор большие проблемы со свиданиями и допуском адвокатов

В спецприемнике в деревне Сахарово до сих пор большие проблемы со свиданиями и допуском адвокатов, — рассказала в прямом эфире радиостанции журналист «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, посетившая накануне Центр временного содержания мигрантов в Новой Москве.

«Очень все плохо со свиданиями. Есть два типа встреч, которые возможны в спецприемнике. Встреча с родственником или другом — одна такая встреча. Или встреча со своим адвокатом или общественным защитником, и если у тебя есть нотариальная доверенность, что ты представляешь интересы этого человека, то ты имеешь право с ним видеться. Так вот, в спецприемнике Сахарово — не в курсе этого. Видимо, из-за того, что они привыкли работать только с мигрантами — там нет помещений для встречи с защитниками и адвокатами, просто такое не предусмотрено», — рассказала журналист.

Как сказала Т. Фельгенгауэр, за 6 часов нахождения около спецприемника, смогли пройти только три адвоката к своим подзащитным. За последние дни процесс с передачами и обеспечением нормальной еды для задержанных стал налаживаться, но все находящиеся в спецприемнике жалуются на страшную антисанитарию. На территории спецприемника работают волонтеры, которые обеспечивают горячей пищей для тех, кто ждет на улице встреч с задержанными.

«Солидарность чувствуется, всегда подскажут, всегда помогут. Работают волонтеры, что по-настоящему потрясающе. Они бесплатно раздают бутерброды, еду, горячий чай и кофе, пускают в машину погреться. Есть волонтеры на автомобилях, людей довозят, которых отпускают в 60 км от Москвы, где автобус ходит достаточно редко. Для тех, кто хочет помочь подвозить выпущенных людей обратно в столицу, можно узнать в чате «ОВД-такси». Там ужасная антисанитария, люди просят губки и средства. Если радио есть на батарейках, то им разрешают слушать. И многие рассказывали, что слушают «Эхо Москвы». Сидящим должны выдавать кнопочные телефоны на 15 минут, но сим-карты не подходят к этим моделям, собственные телефоны им так и не дают», — рассказала журналист.