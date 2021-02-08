В России за сутки выявили минимальное с середины октября число заражений коронавирусом

В оперативном штабе утверждают, что зарегистрировано чуть менее 16-ти тысяч новых случаев. На Москву приходится чуть более 1700 случаев, на Санкт-Петербург чуть более полутора тысяч.

В Кремле надеются, что рост иммунитета к COVID-19 в мире позволит уже к концу лета вернуться к обычной жизни. Как сказал в интервью ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «к жизни с открытым забралом». Он отметил, что по расчетам учёных значительное улучшение ситуации возможно при появлении иммунитета у 60% населения планеты.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи положительно отозвался о российской вакцине «Спутник». Он призвал страны, которые занимаются разработкой подборных препаратов, не концентрироваться на конкуренции.

Напомним, об эффективности российского препарата ранее написал британский научный журнал «Ланцет».