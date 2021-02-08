В Саратове задержан депутат областной думы, член фракции КПРФ Николай Бондаренко, который был замечен на протестной акции 31-го января. Пока об этом сообщают его соратники.

В квартиру парламентария позвонили, сказав, что его автомобиль мешает выезду. Как только Бондаренко вышел на лестничную клетку, его задержали, но он при этом успел позвонить и даже записать видео, из которого следует, что претензии к нему изложены в статье, предусматривающей ответственность за участие в несанкционированной акции. Сейчас Бондаренко находится в отделении полиции, куда его доставили для составления протокола. Снимать ему пытаются запретить. Соратники уверяют, что на акции 31 января он находился в качестве наблюдателя, хотя при этом оказывал помощь задержанным. Впрочем, участие в перформансах для него не новость. Как напоминает Саратовбизнесконсалтинг, иимнно Бондаренко вместе с однопартийцами по КПРФ вывесил в Саратовской областной думе плакат с надписью «Нет политическим репрессиям», кроме того, он ведет видеоблог с миллионом подписчиков. Глава саратовского обкома партии Светлана Алимова считает, что таким образом Бондаренко решили заставить замолчать.

На прошлой неделе Николай Бондаренко объявил о своем намерении участвовать в выборах в Государственную думу. Он обещал победить представителя «Единой России». Отметим, что речь идет об округе спикера Госдумы Вячеслава Володина.