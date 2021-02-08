Во многих регионах России в школах были приостановлены занятия из-за сообщений о якобы заложенных бомбах

В Москве в полицию обратился отец ученицы начальных классов. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информированный источник, девочка увидела в социальной сети Likee рассылку о планируемом минировании порядка 20 тысяч образовательных учреждений по всей стране. После заявления отца, силовики проверили все школы столицы и Подмосковья, однако нигде взрывных устройств не обнаружили.

Аналогичная ситуация и в других регионах.

Так, на Сахалине и Курилах полиция сразу после сообщений о заложенных бомбах эвакуировала учеников из почти 150 школ региона. Позднее их отправили домой. Те, кто учится во вторую смену, смогут вернуться к занятиям в привычное время.

На Дальнем востоке школьников также отпустили с занятий на время досмотра образовательных учреждений. В ряде городов пока не принято решение о том, пройдут ли уроки во второй половине дня.

В министерстве образования Тамбовской области сообщили, что в целях безопасности временно перевели школьников на дистанционное обучение.

В большинстве регионов проверки образовательных учреждений пока продолжаются.