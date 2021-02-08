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Эксклюзив Эха 10:37, 08 февраля 2021

Адвокат Федор Сирош: Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест главреда «Медиазоны» Смирнова

фото: t.me/mediazzzona
фото: t.me/mediazzzona

Сегодня Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, которую защита подала на административный арест журналиста на 25 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Федор Сирош.

«Мы уже все предъявляли в жалобе: что Сергей журналист, у него на иждивении дети, и, конечно, что у него не было призыва к протестам. Мы на все обращаем внимание, в том числе на то, что суд не мотивировал в этом случае, что даже если в этом твитте какой-нибудь специалист найдет призыв, хотя я это исключаю категорически, почему высший срок по административному аресту был избран», — сказал он.
Ф.Сирош выразил надежду, что апелляция в Мосгорсуде будет рассмотрена, и суд пересмотрит наши доводы и отменит решение о привлечении Сергея Смирнова в виде административного ареста и прекратит дело в отношении него.

На вопрос о возможности привлечения Сергея по «дадинской статье» адвокат ответил: «По факту, должно быть еще одно нарушение законодательства — так условно наступает ответственность по «дадинской статье». Но мы знаем все отношение к этой статье, всю ее неконституционность, и как она рассматривается, поэтому, на данный момент, рисков привлечения по этой статье нет».

Ранее Тверской суд Москвы признал Смирнова виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга») и назначил ему наказание в виде административного ареста на 25 суток.

Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов был задержан 30 января. Суть претензий правоохранителей заключалась в том, что 20 января Смирнов перепостил в Twitter шутку, в которой отмечалось его сходство с лидером панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, который ранее поддержал штаб Алексея Навального.



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