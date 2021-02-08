Мощные снегопады привели к осложнению транспортной обстановки во многих европейских странах

Так, практически остановлено движение поездов между Прагой и центральной частью Чехии. Перекрыты многие автодороги. В Нидерландах транспорт ходит с перебоями. Похожая ситуация в ряде регионов Германии. К непогоде готовятся и в Великобритании, в сторону которой направляется холодный фронт.