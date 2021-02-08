Сход снега с крыши в Алтайском крае привел к гибели нескольких человек

Подробности рассказал представитель местного управления МЧС Андрей Поздняков.
Погибшие и пострадавшие – рабочие, которые чистили кровлю от снега.
Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил охраны труда.
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Подробности рассказал представитель местного управления МЧС Андрей Поздняков.
Погибшие и пострадавшие – рабочие, которые чистили кровлю от снега.
Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил охраны труда.
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…