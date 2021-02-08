Times: 200 британских ученых подозревают в передаче секретных технологий Китаю

200 британских ученых подозревают в передаче секретных технологий Китаю, — пишет сегодня газета Times, ссылаясь на информированный источник. Речь идет о сотрудниках различных высших учебных заведений. Многих из них подозревают в непреднамеренном нарушении законов путем заключения коммерческих сделок с китайскими компаниями. Виновным может грозить до 10-ти лет тюрьмы.