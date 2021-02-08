Times: 200 британских ученых подозревают в передаче секретных технологий Китаю

200 британских ученых подозревают в передаче секретных технологий Китаю, — пишет сегодня газета Times, ссылаясь на информированный источник. Речь идет о сотрудниках различных высших учебных заведений. Многих из них подозревают в непреднамеренном нарушении законов путем заключения коммерческих сделок с китайскими компаниями. Виновным может грозить до 10-ти лет тюрьмы.
2021-02-08T11:35:00+03:00
2021-02-08T11:36:01+03:00
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11:35, 08 февраля 2021
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