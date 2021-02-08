Глава «Яблока» Рыбаков не видит оснований для исключения Явлинского из партии в связи с его статьей о Навальном

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков не видит оснований для исключения Григория Явлинского из партии в связи с его статьей об Алексее Навальном. Как он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» посыл статьи в том, что власть должна полностью смениться, но посредством выборов.



«Статья не про Алексея Навального, а про будущее нашей страны. Я не вижу для этого (исключение Явлинского из партии) оснований. Потому что Явлинский в своей статье написал, о чем «Яблоко» говорит последние 15 лет. Все позиции, что там изложены, ничего нового в позиции «Яблока» не было», — сказал он.

Н.Рыбаков допустил дискуссии в партии «Яблоко», которые должны происходить постоянно, и любая точка зрения может обсуждаться.

На вопрос, допускает ли он снижение голосов на выборах в Госдуму в связи с этой статье, Н.Рыбаков ответил: «Партия «Яблоко» думает не только о том, чтобы понравится или не понравится на выборах. Мы рассчитываем на то, что за «Яблоко» будут голосовать люди, которые хотят построить страну, которую хочет построить «Яблоко». И я думаю, что голосов будет больше», — отметил он.

Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский раскритиковал арестованного политика Алексея Навального. По словам бывшего кандидата в президенты, нынешние протесты не могут привести к каким-либо положительным результатам.