Призовой фонд Открытого Чемпионата Австралии по теннису станет рекордным, но лучшие игроков получат меньше

Общую сумму призовых удалось увеличить с 71 до 80 миллионов австралийских долларов, несмотря на то, что другие турниры Большого шлема вознаграждение по понятным причинам сократили. Билеты не продавались, меньше стало доходов от продажи атрибутики и других заработков. В Австралии публику на трибуны пустили, а значит внимание к турниру обеспечено, равно как и дополнительные поступления. Тем не менее, признанные чемпионы, которые как правило и выходят в полуфиналы, поделятся деньгами с новичками и теннисистами поскромнее. Те, кто вылетит уже в первом круге получат сумму эквивалентную примерно шести миллионам рублей или ста тысячам местных долларов. Прибавка ожидает участников первых четырех кругов, далее, до полуфинала, сумма останется неизменной, а вот лидеры потеряют треть доходов. Год назад победители получили более четырех миллионов, а сейчас – меньше трех.

Открытый чемпионат Австралии в этом году перенесли на начало февраля с тем, чтобы спортсмены успели пройти обязательный карантин. Турнир закончится 21 февраля.