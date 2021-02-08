В Саратове задержан депутат областной думы от КПРФ Николай Бондаренко

Об этом сообщают его коллеги по партии. Они полагают, что причиной задержания могло стать присутствие Бондаренко на протестной акции 31-го января. Помощник депутата Ольга Алимова написала в Фейсбуке, что Бондаренко находился на акции как наблюдатель. Несколько дней назад депутат вместе с однопартийцами вывесил на здании областной думы баннер с надписью «Нет политическим репрессиям». Кроме того, Бондаренко заявлял о своем намерении баллотироваться в Госдуму в округе спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Официальных комментариев правоохранительных органов пока не последовало.