Ситуация с бензином на Дальнем востоке, по заявлениям местных властей, стабилизируется

Первыми об улучшении ситуации заявили в Хабаровском крае. По словам руководителей региона, бензин марки АИ-92 привезли уже на все заправки, 95-й на большую их часть. Очередей не наблюдается. Вместе с тем власти предупреждают, что пока еще могут возникнуть проблемы с продажей топлива, так как нефтетрейдерам требуется время для доставки всего объема бензина.

Губернатор Приамурья на своей странице в социальной сети Инстаграм пообещал, что дефицит топлива в регионе будет ликвидирован уже завтра. Сейчас Василий Орлов попросил граждан набраться терпения и воздержаться от дальних поездок.

В середине января из-за технических проблем был остановлен нефтеперерабатывающий завод в Хабаровске. Это привело к дефициту автомобильного топлива приблизительно на 30 тысяч тонн. Из-за этого на заправочных станциях образовались очереди. Как рассказали местные жители, зачастую в ожидании заправки авто приходилось стоять несколько часов.

На время закрытия завода, власти организовали временные схемы поставки топлива в проблемные регионы.