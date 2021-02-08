Стоимость барреля нефти марки Brent на торгах в Лондоне превысила 60 долларов

Таких показателей цены на сырье достигли впервые с января прошлого года. Продолжает дорожать и нефть марки WTI.

Рост стоимости нефти на торгах сегодня пока небольшой – около 1%. Однако на рынках эта тенденция держится уже неделю. За это время баррель марки Brent на бирже в Лондоне подорожал почти на 8%, а баррель WTI на Нью-Йоркской товарной бирже – почти на 9% и сейчас стоит около 57,5 долларов.

Аналитики видят несколько причин возвращения цен к показателям января 2020-го. В частности, ключевым фактором они считают сохраняющийся высокий спрос на нефть со стороны Китая: он не уменьшился, даже несмотря на новые вспышки эпидемии коронавируса в стране. В пятницу, например, агентство Bloomberg сообщало о движении почти 130 танкеров в сторону Китая, перевозящих более 250 млн баррелей нефти. Это крупнейшие закупки Пекина с прошлой весны: тогда они были сделаны незадолго до падения цен на сырье WTI до отрицательных значений.

Другие эксперты, как передает интернет-издание РБК, отмечают также перспективы ускорения вакцинации от коронавируса и выполнение сделки по сокращению добычи странами ОПЕК+. Наконец, в США аналитики отмечают снижение запасов нефти и принятие плана по стимулированию экономики почти на 2 трлн долларов.

В прошлом году мировые цены на нефть резко снизились весной на фоне разрыва прежней сделки по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ и эпидемии коронавируса, вызвавшей падение спроса на сырье.