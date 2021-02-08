Массовые акции не прекращаются уже третий день. Официальных данных о пострадавших пока нет. В социальных сетях распространяются кадры, на которых видно, что несколько человек получили травмы.
Многие жители Мьянмы недовольны тем, что власть в стране захватили военные.
В Мьянме полиция применила водометы для разгона протестующих
Массовые акции не прекращаются уже третий день. Официальных данных о пострадавших пока нет. В социальных сетях распространяются кадры, на которых видно, что несколько человек получили травмы.