В горах Чечни пропала группа из 14-ти человек, — передает «Интерфакс», ссылаясь на источник. Других подробностей пока нет.
2021-02-08T09:34:36+03:00
2021-02-08T09:34:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:34, 08 февраля 2021
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