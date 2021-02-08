В Алтайском крае возбудили уголовное дело нарушении правил охраны труда из-за схода снега с крыши

ЧП произошло сегодня утром. Погибли четыре человека, еще один пострадал. Это рабочие, которые чистили крышу зернохранилища. Сейчас на месте работают оперативные службы.
2021-02-08T09:33:49+03:00
2021-02-08T09:46:27+03:00
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09:33, 08 февраля 2021
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Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…