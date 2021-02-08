Депутат ГД Валерий Рашкин утверждает, что в Саратове полиция задержала местного парламентария Николая Бондаренко

Депутат Госдумы коммунист Валерий Рашкин утверждает, что в Саратове полиция задержала местного парламентария Николая Бондаренко. Он представляет КПРФ в Саратовской областной думе. Как написал Рашкин в Твиттере, его коллега только успел позвонить и сообщить о задержании, после чего у него отобрали телефон. Местные СМИ утверждают, что Бондаренко обвиняют в участии в несогласованном митинге 31-го января.