Депутат ГД Валерий Рашкин утверждает, что в Саратове полиция задержала местного парламентария Николая Бондаренко

Депутат Госдумы коммунист Валерий Рашкин утверждает, что в Саратове полиция задержала местного парламентария Николая Бондаренко. Он представляет КПРФ в Саратовской областной думе. Как написал Рашкин в Твиттере, его коллега только успел позвонить и сообщить о задержании, после чего у него отобрали телефон. Местные СМИ утверждают, что Бондаренко обвиняют в участии в несогласованном митинге 31-го января.
2021-02-08T09:32:07+03:00
2021-02-08T10:01:25+03:00
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09:32, 08 февраля 2021
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