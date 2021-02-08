Полиция проводит проверку после появившегося в одной из соцсетей сообщения об угрозе взрывов в школах по всей России, — передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По его данным, в ГУВД обратился отец одной из школьниц. Ученица 4-го класса якобы увидела сообщение о минировании около 20-ти тысяч учебных заведений.

Пока неясно, связана ли эта информация с массовой эвакуацией школ в Сибири и на Дальнем Востоке. Сегодня пришлось прерывать занятия в учебных заведениях Красноярска, Приморского края, Сахалинской области и Чукотки.