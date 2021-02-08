С сегодняшнего дня в силу вступают новые правила, касающиеся передачи личных данных пользователей мессенджера WhatsApp

О грядущих изменениях владелец мессенджера — компания Фейсбук, объявила месяц назад — и это вызвало массовый отток пользователей.

С сегодняшнего дня все пользователи WhatsApp — а это два миллиарда человек по всему миру, чтобы продолжать пользоваться мессенджером, должны принять новые правила, касающиеся передачи личных данных — теперь материнская компания Facebook будет в принудительном порядке делиться данными с соцсетями Фейсбук и инстаграм, даже если у человека в них нет аккаунтов. Безусловно, Фейбук не получит доступ к перепискам пользователей, но используя WhatsApp, пользователи могут делиться с приложением своим списком контактов, местоположением, финансовой информацией и данными об использовании, а также уникальным идентификатором телефона — в числе других типов так называемых метаданных. Все эти данные могут идентифицировать личность пользователей. После объявления Фейсбуком о грядущих изменениях десятки миллионов пользователей по всему миру покинули WhatsApp и перешли в другие мессенджеры — в частности, Телеграмм и Сигнал. Серверы Сигнала переходить в который 40 миллионов своих фолловеров в Твиттере призвал Илон Маск, даже на некоторые время упали из-за массового притока новых пользователей.

Почти всю свою выручку — а это только 20 млрд долларов в третьем квартале, компания Фейсбук получает от рекламы — при этом, в Вотсапе рекламы нет вообще. Собирая информацию о пользователях в мессенджеры, компания, по ее словам, намерена улучшить рекламу на других платформах.