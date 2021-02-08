На бирже в Лондоне цена барреля нефти марки Brent сегодня превысила 60 долларов

Таких показателей не было почти год. Эксперты объясняют это ростом спроса, прежде всего, со стороны Китая. За минувшую неделю нефть марки Brent подорожала почти на 8%, а WTI – на 9%.
2021-02-08T09:05:14+03:00
2021-02-08T09:34:38+03:00
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09:05, 08 февраля 2021
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