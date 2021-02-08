Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 106 миллионов, — утверждает американский университет Джонса Хопкинса. Больше всего новых случаев в Соединенных Штатах, Индии и Бразилии. 3-миллионный рубеж преодолели Великобритания, Россия и Франция.
2021-02-08T09:04:38+03:00
2021-02-08T09:47:56+03:00
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09:04, 08 февраля 2021
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