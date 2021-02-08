Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 106 миллионов, — утверждает американский университет Джонса Хопкинса. Больше всего новых случаев в Соединенных Штатах, Индии и Бразилии. 3-миллионный рубеж преодолели Великобритания, Россия и Франция.