Мосгорсуд, как ожидается, рассмотрит жалобу на административный арест главреда издания «Медиазона» Сергея Смирнова

Мосгорсуд, как ожидается, рассмотрит жалобу на административный арест главного редактора интернет-издания «Медиазона» Сергея Смирнова. Его поместили в спецприемник на 25 суток по статье о повторном нарушении правил проведения акций.

Первая инстанция – Тверской суд Москвы – на прошлой неделе сочла, что Смирнов разместил в соцсетях призывы к участию в несогласованной акции в Москве 23 января. Речь идет о сообщении одного из пользователей Твиттера, которое главред «Медиазоны» репостнул на свою страницу. В нем в шуточной форме обыгрывалось внешнее сходство Смирнова с лидером музыкальной группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. При этом в оригинальной публикации была фотография вокалиста с указанием даты и времени акции в поддержку политика Алексея Навального, но без конкретного места.

В конце января Сергея Смирнова задержали во время его прогулки с сыном, после чего на него составили административный протокол. Защита журналиста настаивает, что он не публиковал никаких призывов и не посещал митинг 23 января. Его адвокат Федор Сирош сообщил агентству «Интерфакс», что в жалобе на арест главреда «Медиазоны» привел 37 доводов, которые, по его мнению, указывают на несостоятельность решения Тверского суда. Сейчас Смирнов находится в центре временного содержания «Сахарово» в Новой Москве.

В поддержку Сергея Смирнова высказалось несколько десятков российских СМИ, в том числе и радио «Эхо Москвы».