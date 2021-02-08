Четыре человека погибли под снежным завалом в Заринском районе Алтайского края

В одном из местных сел на людей сошла небольшая лавина.

Снег обрушился с крыши зернохранилища ранним утром. Масса накрыла восьмерых людей. Прибывшие спасатели откопали попавших под завал, выяснив, что четверо погибли на месте. Из оставшихся одного пострадавшего госпитализировали. Еще двое получили травмы средней тяжести, один – легкой. На месте трагедии дежурит вертолет на случай, если потребуется доставить людей в больницу. Работы по ликвидации последствий продолжаются. В них задействованы 40 человек и 15 единиц техники. В село выехал заместитель председателя правительства Алтайского Края и глава местного отделения МЧС. Губернатор Виктор Томенко на экстренно созванном совещании обратил внимание на то, что теплая погода может стать причиной повторения подобных инцидентов и дал поручение проверить опасные участки и исключить такую возможность.



В ближайшие дни в Алтайском крае ожидается значительное похолодание. Уже сегодня оттепель сменилась морозом, который к четвергу достигнет отметки в -20 градусов.



Уголовное дело о нарушении правил охраны труда возбуждено в Алтайском крае, где из-за схода снега с крыши в селе Смазнево погибли четыре человека, сообщили ТАСС в управлении СК по региону.