Z Архив новостей новости
5 0 6 434
09:01, 08 февраля 2021

Четыре человека погибли под снежным завалом в Заринском районе Алтайского края

фото: t.me/tv360ru
фото: t.me/tv360ru

В одном из местных сел на людей сошла небольшая лавина.

Снег обрушился с крыши зернохранилища ранним утром. Масса накрыла восьмерых людей. Прибывшие спасатели откопали попавших под завал, выяснив, что четверо погибли на месте. Из оставшихся одного пострадавшего госпитализировали. Еще двое получили травмы средней тяжести, один – легкой. На месте трагедии дежурит вертолет на случай, если потребуется доставить людей в больницу. Работы по ликвидации последствий продолжаются. В них задействованы 40 человек и 15 единиц техники. В село выехал заместитель председателя правительства Алтайского Края и глава местного отделения МЧС. Губернатор Виктор Томенко на экстренно созванном совещании обратил внимание на то, что теплая погода может стать причиной повторения подобных инцидентов и дал поручение проверить опасные участки и исключить такую возможность.

В ближайшие дни в Алтайском крае ожидается значительное похолодание. Уже сегодня оттепель сменилась морозом, который к четвергу достигнет отметки в -20 градусов.

Уголовное дело о нарушении правил охраны труда возбуждено в Алтайском крае, где из-за схода снега с крыши в селе Смазнево погибли четыре человека, сообщили ТАСС в управлении СК по региону.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 февраля Поздравить…

5 445 6 6860 03.02
Блоги

Татьяна Юмашева руководитель Фонда первого Президента России Бориса Ельцина

Наступит время, когда про Ельцина и его время будут говорить правду Он умел прощать ошибки и никогда никому не мстил. Он не окружал себя льстивыми и удобными, он слышал разные мнения…

5 167 6 27920 01.02
Блоги

Анатолий Чубайс спецпредставитель президента по связям с международными организациями

Предлагаю просто сменить оптику Посмотрите на то, с чего он начал и на то, чем завершил – ведь это и есть по-настоящему объективный взгляд…

5 314 6 88249 01.02
Интервью Интервью

Мария Певчих гость: Мария Певчих руководитель отдела расследований ФБК

В общем, реально это совсем фикция, совсем фейк, плохо сделанные и рассчитанные на то, что они просто покажут человека, который своим собственным ртом скажет: «Это мое»...

5 113 6 63034 01.02
#слушать 21:03 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Алексей Мельников публицист

Итог триумфального возвращения Давайте теперь, привычно лейте восклицательные знаки в протестные блоги, подписывайте бесполезные петиции…

5 178 6 16098 03.02
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Ошибка реакции Подняло ли это его позиции как политика? Нет, максимум позволило сорвать раздражение, и 94-летний дед – явно не тот объект, на котором стоило срываться…

5 53 6 5137 07.02
Блоги

Алексей Мельников публицист

Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…

5 66 6 8772 06.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Это саморазоблачение коллективного Запада Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских миллионов в противоправную деятельность на российской территории…

5 223 6 31857 02.02
Блоги

Алексей Мельников публицист

Не можете защитить – не зовите на митинги Добивайтесь, раз уже так сложилось, согласований и ведите дело так, чтобы никто их пришедших не пострадал…

5 71 6 10142 05.02
Блоги

+ «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» В 90-ю годовщину со дня рождения Бориса Ельцина Владимир Путин возложил цветы к могиле первого Президента России на Новодевичьем кладбище в Москве…

5 116 6 16519 02.02
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Студия «Тёмный лес» На днях немецкие журналисты обратили внимание на любопытные факты о недавнем «расследовании» Навального…

5 203 6 30937 02.02
Блоги

Екатерина Шульман политолог

+ Шествие и задержание: как мы сходили на акцию 31 января Шествие и задержание: как мы сходили на акцию 31 января Улицы Москвы, заграждения, задержания и диалоги с полицией — в съёмках с места событий…

5 53 6 49775 01.02
8читать ;смотреть
Блоги

Андрей Метельский секретарь МГРО «Единая Россия»

9 поводов остаться гражданином За всем этим хайпом, призывами и провокациями очень легко забыть о самом важно в российской политике – о гражданах нашей страны….

5 34 6 5497 02.02
Блоги

Основатель Bellingcat: «Правительство России совершенно не умеет хранить секреты» Элиот Хиггинс о веке дезинформации, раскрытии отравителей Навального и своем «народном разведывательном управлении»...

5 83 6 65307 01.02
Блоги

Сергей Митрохин: Критика Явлинского в адрес Навального – всего лишь одно из мнений, существующее внутри «Яблока» Цитата Явлинского вырвана из контекста. «Яблоко» выступает за освобождение Навального. Мы считаем приговор вынесен ему политическим, репрессивным…

5 244 6 43239 07.02
Блоги

Владимир Пастухов политолог, научный сотрудник University College of London

В стойке. Об объективных последствиях двух недель «русской интифады» Возвращение Навального в Россию укорачивает срок жизни режима Путина и удлиняет путь России к демократии и правовому государству…

5 211 6 106029 01.02

Популярное за неделю

Новости

Режиссёр Вырыпаев, выступивший в защиту Навального и поддержавший протесты, объявил об увольнении из «Оkko театра» Он был генеральным продюсером…

5 20 6 21600
Интервью Информационный канал

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Уже в 18:00 было обнародовано Путиным его решение относительно судьбы Навального. В узком кругу. Причем в то время, как г-н Вайно настаивал на домашнем аресте, группа Патрушева настаивала на реальном сроке 3,5 года…

5 86 6 183004 02.02
#слушать 49:03 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Прав ли Григорий Явлинский, резко критикуя Алексея Навального? 
5 118 6 33100 07.02
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Казус Ротенберга Зрителю ТВ каналов все станет очевидным — у Навального красивые нарисованные мультики, а по федеральным каналам съемки настоящего дворца…

5 177 6 565340 01.02
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Любопытно, что никто теперь не лицемерит. С населением обращаются абсолютно откровенно, как с врагами, как с военнопленными, в стилистике вертухаев концлагеря. Разыгрывается черная комедия: Фараон и его враги…

5 68 6 179331 03.02
#слушать 52:36 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8994198
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4805426

Сегодня в эфире