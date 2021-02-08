Компания AstraZeneca официально представит результаты исследований по борьбе вакцины с новым штаммом коронавируса

Компания AstraZeneca сегодня официально представит результаты исследований по борьбе вакцины с новым штаммом коронавируса. По предварительной информации, против южноафриканского варианта COVID-19 препарат может быть малоэффективен, отмечает «Файнэншл Таймс».

По информации издания, в ходе клинических испытаний в ЮАР с участием свыше 2 тыс. человек выяснилось, что две дозы препарата не могут обеспечить защиту вакцинированных от слабых и среднетяжелых форм заболевания, вызываемого новой мутацией.

В AstraZeneca, комментируя результаты исследования, подчеркнули, что выборка пациентов была «относительно мала». А также заверили, что вакцина «может защитить от тяжелого течения болезни», особенно если временной интервал между инъекциями составляет 8—12 недель.

Очередная мутация коронавируса была впервые выявлена в Южной Африке в октябре прошлого года. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.

ЮАР лидирует в странах Африки по числу выявленных случаев коронавируса и количеству смертей. По последним данным ВОЗ, в стране зафиксировано около 1,5 миллиона случаев заражения.