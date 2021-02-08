Департамент строительства: Стройкомплексу Москвы не хватает до 20-ти тысяч рабочих

Стройкомплексу Москвы не хватает до 20-ти тысяч рабочих, — сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова. Он признал, что многие подрядные организации были вынуждены задуматься о повышении производительности труда. Загрутдинов подчеркнул, что бОльшая часть объектов, скорее всего, будет сдана досрочно.

Ранее мэр Сергей Собянин говорил, что на московских стройках из-за закрытия границ не хватает нескольких десятков тысяч рабочих. Он надеется, что ситуация восстановится в этом году.