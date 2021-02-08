Четыре человека погибли в результате схода снега с крыши зернохранилища в Алтайском крае

Всего под завалами оказались восемь человек. Один серьёзно пострадал. Не месте происшествия работают оперативные службы.
2021-02-08T08:32:32+03:00
2021-02-08T09:45:10+03:00
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08:32, 08 февраля 2021
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Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…