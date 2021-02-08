Жалобу на административный арест главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова должны рассмотреть сегодня в Мосгорсуде

Жалобу на административный арест главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова должны рассмотреть сегодня в Мосгорсуде. Ранее журналиста признали виновным в призывах к акциям протеста из-за цитирования шуточной записи. Смирнову назначили 25 суток ареста. Главного редактора интернет-издания поддержали более полусотни российских СМИ. В том числе и «Эхо Москвы», добавил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Это обращение Алексея Венедиктова будет звучать в эфире «Эха Москвы» все те дни, что Сергей Смирнов будет находиться под арестом. Кроме того, «Новая газета» и ряд других изданий объявили, что каждый день в знак солидарности будут публиковать ключевые тексты «Медиазоны».